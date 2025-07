De Laurentiis: "Centro sportivo come il Viola Park? Abbiamo vinto 2 scudetti, non ci manca nulla"

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni dal Giffoni Film Festival. Questa la sua risposta, come riportata dall'edizione online del Corriere dello Sport, ad una domanda sul centro sportivo a Pozzuoli paragonato al Viola Park di Bagno a Ripoli: "Abbiamo vinto due scudetti con centri sportivi di un certo livello, importante per la prima squadra e meno per le altre. Abbiamo vinto e abbiamo tirato fuori calciatori inviati ad altre squadre. A noi non manca nulla. Il problema del centro sportivo va inserito in un contesto.

Ci sono delle priorità alle quali dare spazio. Noi abbiamo fatto la verifica di 25 siti nei quali fare il centro sportivo, perché in Campania e in altri posti hanno sepolto e fatto carne di porco. Se facciamo le prove nel terreno e troviamo cose sotto l’acqua, quali campi di calcio posso fare. Adesso abbiamo trovato 22 ettari e mezzo. Devo mettermi in macchina per verificare la percorribilità e quali mezzi di trasporto ci arrivino, perché devo capire quale tempo venga sottratto allo stadio da parre di un bambino di 10 e 11 anni, che diventa il principale utente".