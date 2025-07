Rios-Roma, frenata nella trattativa: il Palmeiras continua a chiedere 30 milioni

Sembrava potesse essere il giorno del sì definitivo del Palmeiras, invece si registra un rallentamento nella trattativa per il trasferimento di Richard Rios alla Roma. La società giallorossa era convinta di aver trovato la chiave per ottenere il via libera dal Verdão alzando l’offerta a 26 milioni di parte fissa più 4 di bonus, così da soddisfare la richiesta da 30 milioni del club brasiliano. Da San Paolo invece non è arrivato alcun sì, anzi il Palmeiras ha ribadito che per Richard Rios servono 30 milioni fissi, senza alcun tipo di bonus.

Un rallentamento che può cambiare la posizione della Roma, che vuole regalare nel giro di pochi giorni un rinforzo per il centrocampo di Gian Piero Gasperini. Il colombiano rimane il preferito della dirigenza giallorossa, ma la trattativa con il Palmeiras di fatto si è bloccata e tutto dipenderà dalla Roma. Se da Trigoria arriverà il rilancio a 30 milioni ci sarà il via libera per Richard Rios, altrimenti il colombiano aprirà alle altre opzioni che ci sono in Europa, con il Benfica e il Nottingham Forest che hanno avuto colloqui con il Palmeiras. Lo riporta Sportmediaset.