QUI SALERNITANA, Dia ok a Firenze ma dalla panchina

Boulaye Dia e Loum Tchaouna sperano di essere convocati per la partita contro la Fiorentina. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, qualche chance in più ce l'ha l'attaccante senegalese, che continua a lavorare a parte anche se sul campo. Sta smaltendo una distorsione alla caviglia destra subita in nazionale e che gli ha fatto saltare la gara contro la Lazio.

Potrebbe essere quindi convocato ma accomodarsi inizialmente in panchina, difficile vederlo nella formazione iniziale. Il giovane francese invece si sta riprendendo da una lesione al polpaccio e ha qualche probabilità in meno. Possibile quindi la riconferma dell'attacco visto contro i biancocelesti con il cipriota Kastanos e Antonio Candreva trequartisti a sostegno della punta centrale, il nigeriano Ikwuemesi.