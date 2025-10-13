Qui Italia, la probabile formazione per Israele: Gattuso vara la difesa a tre

Domani sera a Udine andrà in scena la sfida tra Italia e Israele, partita valida per la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. La Nazionale di Gennaro Gattuso giocherà di fronte a poco meno di diecimila tifosi e proverà a blindare matematicamente il secondo posto nel gruppo I. Agli azzurri al momento non restano che i play-off, un secondo posto utile per giocarsi tutto nelle due sfide di marzo. Complici le assenze tra le altre anche di Kean, come riporta TMW il CT per la prima volta è pronto a varare la difesa a tre.

Senza lo squalificato Bastoni spazio a Mancini con Di Lorenzo e Calafiori davanti a capitan Donnarumma. Cambiaso e Dimarco gli esterni di centrocampo, verranno confermati dal primo minuto Barella e Tonali. Ballottaggio per il ruolo di regista con Locatelli che contende a Cristante una maglia dal primo minuto. In attacco senza Kean il dubbio riguarda la spalla di Retegui: Raspadori in vantaggio su Pio Esposito. Solo panchina - e forse tribuna - per i due viola Nicolussi Caviglia e Piccoli.

Italia (3-5-2) - Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Cristante, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui.

Israele (5-4-1) - Glazer; Dasa, Mizrahi, Blorian, Baltaxa, Revivo; Gloukh, E. Peretz, Abu Fani, Solomon; Baribo.