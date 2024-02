QUI ATALANTA, Palomino in gruppo, Scalvini da valutare

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Allenamento mattutino per l'Atalanta, dopo la gara di ieri a San Siro contro il Milan pareggiata per 1-1. Gli uomini di Gasperini hanno svolto una seduta di scarico compreso Giorgio Scalvini, ancora dolorante alla spalla sinistra per la contusione rimediata in partita. Le condizioni del difensore classe 2003 verranno rivalutate domani e a quel punto si capirà se e quanto dovrà rimanere ai box.

Durante l'allenamento di oggi esercitazioni tecniche e partite a tema, a minutaggio e campo ridotti, per chi invece non ha giocato o giocato poco a San Siro. Jose Palomino ha svolto la seduta regolarmente in gruppo, mentre per domani è in programma un allenamento nel pomeriggio. Lo riporta TMW.