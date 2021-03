QUARTA, Il River ricambia la sua esultanza-omaggio

Non è passata inosservata in Argentina l'esultanza di Lucas Martinez Quarta, che oggi al 28' della sfida contro il Parma ha trovato il suo primo gol in maglia viola. Il "Chino" ha infatti mimato sulla maglia viola la mitica "banda" rossa in diagonale che campeggia da sempre sulle maglie del River Plate (club dal quale la Fiorentina lo ha prelevato in estate e nel quale Quarta ha trascorso tutta la sua carriera) e per tutta risposta sui social il River ha ripostato una foto del difensore ricordando come poco tempo fa Gonzalo Montiel (difensore dei millonarios) avesse esultato in omaggio a Quarta stesso, mimando gli occhi a mandorla (quelli, cioè, di un cinese, in spagnolo "chino" come il soprannome di Martinez Quarta):