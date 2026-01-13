Qualificazioni Euro U21: Italia-Macedonia del Nord si giocherà a Empoli

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Sarà il 'Carlo Castellani' di Empoli a ospitare giovedì 26 marzo la settima partita delle qualificazioni Europee della Nazionale Under 21 contro la Macedonia del Nord. Gli azzurrini, secondi nel girone alle spalle della Polonia (15 punti contro 18), ripartiranno nella loro rincorsa ad Albania e Serbia 2027, sede della prossima fase finale, quando alla conclusione del Gruppo E mancheranno ormai solo quattro partite: le due di marzo (si gioca anche il 31 in Svezia) e quelle del prossimo ottobre (giovedì 1 e lunedì 5, entrambe in casa: prima con l'Armenia, poi lo scontro diretto coi polacchi). (ANSA).