QATAR, Tra Stati Uniti e Galles finisce 1-1

Allo stadio Ahmad Bin Ali Stadium di Al Rayyan arriva il primo pareggio del Mondiale iniziato ieri in Qatar: dopo un primo tempo dominato, gli Stati Uniti subiscono la voglia di rimonta del Galles nella ripresa, trasformato da Page grazie all'ingresso di una torre come Moore dopo il nulla di fatto del tridente leggero formato da James, Wilson e Bale. Ed è proprio l'ex fuoriclasse del Real Madrid a pareggiare, su calcio di rigore da lui conquistato, il gol realizzato da Timothy Weah nel primo tempo. 1-1 il finale, dopo oltre 10 minuti di recupero, una curiosa consuetudine in questi campionati mondiali di calcio.