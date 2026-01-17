Pupo: "Mi mancherai Rocco, come amico e Presidente"

di Lorenzo Marucci

Anche Pupo, attraverso il suo profilo Instagram ha voluto esprimere il suo cordoglio per la morte del presidente Commisso: "Mi mancherai Rocco. Sia come amico che come Presidente. Tu, che nella vita hai fatto miracoli, sono sicuro che anche da lassù ti impegnerai al massimo per contribuire al miracolo che tutti i viola desiderano. Riposa in pace grandissimo uomo". 