Roberto Pruzzo, ex attaccante di Roma e Fiorentina, raggiunto da Tuttomercatoweb.com, ha parlato così del possibile arrivo a Firenze di Belotti: "Mi piace e lo vedrei bene. Ha vissuto un'annata travagliata al Toro ma ha carattere. Vedo in lui la tigna giusta, magari non ha una tecnica sopraffina ma la pagnotta se la guadagna sempre".