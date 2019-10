PRIMAVERA, Vlahovic e Montiel restano a Firenze

La Primavera stasera giocherà la Supercoppa di categoria con l'Atalanta, vincitrice del campionato mentre i viola sono campioni in carica della Coppa Italia. Per Bigica qualche problema in attacco visto che non potrà contare su Vlahovic che ora più che mai serve alla prima squadra anche in vista dell'infrasettimanale con il Sassuolo. Ma non è stato convocato neanche Tofol Montiel, alle prese con il recupero da un infortunio subito un apio di settimane fa nella gara con il Chievo.