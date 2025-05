Primavera, ecco le date ufficiali dei play-off: si parte con Fiorentina-Juventus venerdì alle 18

La Lega Serie A ha pubblicato il calendario ufficiale per le finali scudetto, tutte in programma allo stadio Curva Fiesole del Viola Park, del campionato primavera. La Fiorentina, arrivata quarta in regular season, giocherà il primo turno contro la Juventus venerdì 23 maggio alle 18:00. L'altro primo turno, quello tra Sassuolo e Milan, si giocherà il giorno seguente alle 18:00. Per qualificarsi alla Fiorentina, visto il miglior posizionamento in classifica, basterà pareggiare nei 90 minuti.

In caso di successo i gigliati affronterebbero in semifinale la Roma lunedì 26 maggio alle 20:30. Per quanto riguarda l'altra semifinale, ad attendere la vincente di Sassuolo-Milan ci sarà l'Inter. L'ultimo atto invece è in programma venerdì 30 maggio alle 20:30. Tutte le trasmissioni saranno trasmesse in diretta su Sportitalia.