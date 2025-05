"Italiano a mani vuote. Palladino ha protetto i suoi". L'analisi di Calabrese

Sulle pagine di Repubblica è Giuseppe Calabrese a fare un'analisi sul momento della Fiorentina, ripartendo dal ritorno di Italiano a Firenze: "Il tecnico dopo aver vinto la Coppa Italia avrebbe voluto fare un altro sberleffo a Firenze, invece se n’è andato a mani vuote mentre intorno a lui il Franchi faceva festa. Bene così, soprattutto perché la Fiorentina ha dimostrato di avere la testa per reggere la pressione".

Poi elogia Palladino: "Ha saputo proteggere la sua squadra e isolarla dal mondo esterno. Chiusa in se stessa la Fiorentina ha tirato fuori la forza che serviva per rimanere in corsa. Sia chiaro, l’Europa rimane un obbiettivo difficile da raggiungere, ma fino a quando la matematica la tiene in gioco, la squadra viola fa bene a crederci".