Social Kean-Holm, ecco la contro risposta su Instagram del centravanti classe 2000

Continua sui social il dissing a tempo di griddy tra Moise Kean ed Eric Holm. Dopo la storia Instagram di Holm (QUI le immagini) che ha messo in evidenza i trofei vinti nell'ultimo anno con la griddy in sottofondo, Kean ha risposto sempre attraverso una storia Instagram. Il centravanti gigliato ha ripostato il reel della pagina social Fiorentinauno in cui prima viene mostrata lo sfottò di Holm al termine della gara di andata e poi l'esultanza di ieri sera dell'ex Juventus in faccia al terzino sinistro felsineo. Di seguito le immagini: