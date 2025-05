Croazia, i convocati di Dalic: c'è anche Pongracic per le due sfide di giugno

La Croazia ha comunicato poco fa l'elenco dei 24 calciatori (più 4 'riserve') che saranno a disposizione del Ct Dalic per le prossime sfide contro Gibilterra e Repubblica Ceca. In occasione delle due gare in programma a giugno e valide per le qualificazioni al Mondiale 2026, Dalic chiama ancora una volta Marin Pongracic, centrale della Fiorentina tornato ormai stabilmente in Nazionale. Questo l'elenco dei convocati:

Portieri: Dominik Livaković (Fenerbahçe), Ivica Ivušić (Pafos FC), Dominik Kotarski (PAOK Salonicco).

Difensori: Joško Gvardiol (Manchester City), Josip Juranović (Union Berlino), Duje Ćaleta-Car (Olympique Lione), Josip Šutalo (Ajax), Josip Stanišić (Bayern Monaco), Marin Pongracic (Fiorentina), Luka Vuskovic (Westerlo).

Centrocampisti: Luka Modric (Real Madrid), Mateo Kovacic (Manchester City), Mario Pasalic (Atalanta), Luka Sucic (Real Sociedad), Martin Baturina (Dinamo Zagabria), Kristijan Jakic (Augsburg), Petar Sucic (Dinamo Zagabria), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka), Lovro Majer (Wolfsburg).

Attaccanti: Ivan Perisic (PSV Eindhoven), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Budimir (Club Atlético Osasuna), Franjo Ivanovic (Union Saint-Gilloise).

Riserve: Marko Pjaca (Dinamo Zagabria), Mislav Oršić (Pafos FC), Marco Pašalić (Orlando City), Karlo Letica (Losanna).