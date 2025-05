Atalanta-Gasperini, proposto il rinnovo fino al 2027: la situazione

Dopo aver centrato la qualificazione alla prossima Champions League, l’Atalanta ha avanzato una proposta di rinnovo a Gian Piero Gasperini, il cui contratto attuale scade nel 2026. Lo fa sapere Tuttomercatoweb.com. La società bergamasca ha messo sul tavolo un prolungamento di un anno, fino al 30 giugno 2027. A differenza di quanto accaduto dodici mesi fa, però, il tecnico non ha dato un’immediata risposta positiva.

Gasperini, infatti, aveva dichiarato recentemente di non voler firmare altri accordi con l’Atalanta, ma ora sta valutando l’offerta. Per prendere in considerazione un prolungamento, avrebbe chiesto un contratto triennale fino al 2028, oltre a precise garanzie sul mercato estivo. Il tecnico desidera infatti costruire una rosa in grado di competere ai massimi livelli anche per lo Scudetto. La società sarebbe disposta a venire incontro alle richieste dell’allenatore, sia in termini di durata dell’accordo sia in merito ai rinforzi da inserire in organico. Tuttavia, scrive Tuttomercatoweb, ci sarà bisogno di ulteriori colloqui nei prossimi giorni per definire i dettagli. Nel frattempo, non si esclude che altre società possano farsi avanti con nuove offerte per l’allenatore nato nel 1958. Al momento, la certezza è una: l’Atalanta vuole continuare con Gasperini, ma lui ha preso tempo e posto le sue condizioni.