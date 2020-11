PRIMAVERA ACF, Minuto di silenzio per Maradona

La Fiorentina Primavera oggi, ha riservato un sentito omaggio alla scomparsa di Diego Armando Maradona. I giovani viola, prima di allenarsi, hanno infatti osservato un minuto di silenzio in memoria del Pibe de Oro, radunati in cerchio. La scena è stata diffusa da Alberto Aquilani: il tecnico ha condiviso un'immagine del momento sui suoi profili social ufficiali. Di seguito la foto tratta proprio da lì, con tanto di sentita dedica personale: "Per noi amanti del calcio (e non solo) oggi è un giorno triste. Per qualsiasi generazione sarai sempre un eroe".