PRES.PISA, Gattuso: Firenze non è declassamento

Il presidente del Pisa Giuseppe Corrado ha raccontato la figura di Gennaro Gattuso, che potrebbe essere il tecnico della Fiorentina nella prossima stagione. Ecco le sue dichiarazioni: "Trovai già Gennaro come allenatore del Pisa quando si insediò la nostra società. Con lui ho avuto un’esperienza breve ma con un buon rapporto. Arrivammo a dicembre 2016 in una situazione compromessa sotto l’aspetto sportivo, disastrata a livello societario. Gattuso a fine giugno andò in scadenza di contratto e si legò alla primavera del Milan: questa cosa un po’ mi stupì perchè era un allenatore che da qualche anno allenava in prima squadra tra i professionisti, è come se fosse ripartito. Ci salutammo, lasciandoci comunque bene. Credo che Rino Gattuso sotto il profilo umano abbia una grande empatia con i propri giocatori e che riesca a trasmetterla a tutto l’ambiente. Ha un modo efficace di cominciare e una buona reputazione anche con i giornalisti, forse proprio perchè è sempre diretto e disponibile, senza giri di parole. L’ultima volta l’ho sentito quando purtroppo è venuta a mancare sua sorella, ma non abbiamo parlato di campo. Non credo che per Gattuso passare dal Napoli alla Fiorentina sarebbe un declassamento. Una squadra non deve essere valutata dai risultati dell’ultimo periodo, ma dalla storia e dalla società che la rappresenta in quel momento. I viola hanno avuto grandi stagioni con i Della Valle, ora c’è un’altra proprietà che sta cercando di ricostruire, con idee molto chiare".