PRES. PALERMO, Non capisco Viola in A e noi no

Dario Mirri, presidente del Palermo, ha parlato così durante un servizio mandato in onda su 7 Gold: “Il Palermo secondo me può vincere qualsiasi categoria, dalla Lega Pro alla serie B. Questa squadra non ha limiti se tutti saranno partecipi come lo sono stati in questi due mesi. In Serie A avremmo diritti televisivi migliori della Fiorentina, non capisco perché questa squadra debba essere lì e noi no. Non dimentichiamoci che noi siamo stati l’unica squadra a vincere per tre volte di seguito a Torino”.