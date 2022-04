PREP. REAL, Odri? Non so se vogliono riportarlo qui

L'ex preparatore atletico del Milan Giuseppe Bellistri, ora al Real Madrid, ha rilasciato dichiarazioni su vari temi riguardanti Milan-Fiorentina. Queste le sue parole:

Sul Milan: “Sono stato un anno con Pioli. Ho moltissima stima del Milan, per come lavora e prepara le partite. Studiano molto attentamente gli avversari. Ma credo comunque che il calcio della Fiorentina sia di altissimo livello. Per i rossoneri sarà un match difficilissimo”.

Sulla condizione della Fiorentina: “Il finale di stagione è particolare. L’aspetto fisiologico e mentale è più rilevante di quello fisico. Non penso che la Viola stia accusando un calo fisico rispetto agli altri. Tutte le squadre vivono momenti difficili nella stagione, e proprio in quei momenti si deve tener duro”.

Sul recupero degli infortunati: “Solitamente per recuperare la condizione fisica normale ci vuole la metà di quanto un giocatore è stato fermo. A volte la fine della stagione pesa sul lavoro che viene fatto per recuperare da un infortunio, dove si prova ad accorciare i tempi”.

Su Odriozola: “Ci siamo conosciuti. Abbiamo lavorato insieme in preparazione, è un ragazzo stupendo. Non so se il Real voglia riportarlo qui oppure se Alvaro spingerà per andarsene dove può avere più minutaggio. Dal punto di vista fisico è eccezionale, è uno dei più veloci che possiamo avere. Inoltre ha sempre una voglia incredibile di lavorare e migliorarsi”.