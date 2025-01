PREMIER, Vincono Arsenal e City, male United e Chelsea

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non si è fermata neanche per Capodanno la Premier League, che ha chiuso oggi con la vittoria dell'Arsenal sul Brentford la 19esima giornata. È tornato a vincere il Manchester City, mentre i cugini dello United proseguono il loro periodo assai buio col ko per mano del Newcastle. Sconfitto anche il Chelsea, protagonista in Conference League, in casa dell'Ipswich. Rimane in vetta saldamente il Liverpool rullo compressore, con un clamoroso ruolino di marcia dell'ex viola Mohamed Salah, capocannoniere.

Programma completo della 19^ giornata

Domenica 29 dicembre

Leicester - Manchester City 0-2

Crystal Palace - Southampton 2-1

Everton - Nottingham Forest 0-2

Fulham - Bournemouth 2-2

Tottenham - Wolverhampton 2-2

West Ham - Liverpool 0-5

Lunedì 30 dicembre

20.45 Aston Villa - Brighton 2-2

20.45 Ipswich - Chelsea 2-0

21.00 Manchester United - Newcastle 0-2

Mercoledì 1° gennaio

18.30 Brentford - Arsenal 1-3

LA CLASSIFICA

Liverpool 45 (18 partite disputate)

Arsenal 39 (19)

Nottingham Forest 37 (19)

Chelsea 35 (19)

Newcastle 32 (19)

Manchester City 31 (19)

Bournemouth 30 (19)

Fulham 29 (19)

Aston Villa 29 (19)

Brighton 27 (19)

Tottenham 24 (19)

Brentford 24 (19)

West Ham 23 (19)

Manchester United 22 (19)

Crystal Palace 20 (19)

Everton 17 (18)

Wolverhampton 16 (19)

Ipswich 15 (19)

Leicester 14 (19)

Southampton 6 (19)