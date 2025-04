Premier, al Liverpool basta un pari per festeggiare il campionato. Slot: "Grande responsabilità"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 25 APR - Il titolo di Premier League è in ormai tasca ma Arne Slot non molla la presa sul suo Liverpool e pretende una grande prestazione domenica ad Anfield Road contro il Tottenham, anche se basta un punto per festeggiare con varie giornate d'anticipo. "L'ultima volta che questo club ha vinto il campionato è stato durante il periodo del Covid e lo stadio era vuoto, quindi tutti non vedono l'ora che arrivi domenica - ha detto Slot in conferenza stampa -. Sappiamo che c'è ancora del lavoro da fare, anche i tifosi lo sanno. Quando vengono allo stadio devono sostenerci al meglio, come hanno fatto per tutta la stagione. È una bella partita da guardare con ansia, ma anche una responsabilità che abbiamo per domenica".

Se dovessero perdere, i Reds che hanno 12 punti di vantaggio sull'Arsenal avranno comunque la possibilità di chiudere il discorso mercoledì, nella trasferta in casa del Chelsea, ma festeggiare lontano da Anfield è una eventualità che Slot non vuole considerare. Anche perchè il Liverpool sta per eguagliare il record di 20 titoli detenuto dal Manchester United e questo aggiungerà ulteriore esaltazione ai festeggiamenti dei tifosi. Alla domanda se abbia considerato le connotazioni storiche del trionfo, Slot ha insistito sul fatto di essere concentrato solo sul Tottenham. "No, mi fate queste domande ma è l'ultima cosa a cui pensi come allenatore in questo momento. La scorsa settimana abbiamo visto quanto fosse difficile ottenere una vittoria a Leicester contro una squadra che era quasi retrocessa - ha detto -. Non mi lascio trasportare dall'entusiasmo. Abbiamo affrontato il Tottenham tre volte e so quanto sia difficile batterli". (ANSA).