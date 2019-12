PRECEDENTI, Più vittorie nerazzurre ma al Franchi...

Quello di domenica sera sarà il 163esimo confronto in Serie A tra Fiorentina e Inter: 66 i successi nerazzurri, 44 quelli dei toscani, 52 i pareggi che completano il quadro. Fiorentina e Inter hanno pareggiato due delle ultime tre sfide di Serie A (un successo nerazzurro), tante quante nelle precedenti 18. Particolarmente ostico per i nerazzurri l'andamento delle trasferte a Firenze: i viola non perdono in casa da cinque confronti consecutivi con l'Inter (3 successi per la Fiorentina e due pareggi). Inoltre la Fiorentina ha segnato in media 2,7 reti a incontro nelle ultime sette sfide al Franchi contro l'Inter in campionato. Il prossimo sarà il 250esimo gol dell'Inter contro la Fiorentina in Serie A: solo contro la Roma i nerazzurri hanno realizzato più reti nella competizione.