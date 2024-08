PRANDELLI, Nico? I migliori li tieni. Palladino mi piace

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Intervenuto a Radio Serie A, l'ex allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli ha detto la sua sulla questione Nico Gonzalez: "Non so se sia il calciatore più importante della Fiorentina, ma una cosa è sicura: se vuoi essere ambizioso i tuoi giocatori migliori li devi sempre tenere. Da fuori è diverso giudicare ma settimane fa era uno di quei calciatori su cui puntare per la prossima Fiorentina, adesso le cose sembrano cambiate. Palladino? Mi piace molto come allenatore, soprattutto per il fatto che non sia rigido e schematico.

Fa giocare le sue squadre molto bene. L'anno scorso il Monza non ha quasi mai subito le grandi di Serie A, quindi dà anche personalità ai propri ragazzi. Poi ha la faccia da furbo".