PRANDELLI, Il coraggio vive in area. Manca il gol

Al termine della sconfitta contro il Milan, Cesare Prandelli ha parlato così a DAZN: "Diciamo che spesso capita che un episodio ti possa togliere quelle certezze che già sono poche. Nel primo tempo però abbiamo organizzato buone trame offensive, abbiamo probabilmente riempito poco l'area ma in 10 giorni non possiamo cambiare tutto. Dobbiamo migliorare dal punto di vista del pressing cercando di attaccare più l'area.

La mancanza di gol?

"Oggi abbiamo trovato Donnarumma che ha salvato due gol fatti. Dobbiamo ripartire da lì, da come abbiamo costruito l'azione. Poi con i cambi questa squadra si esprime più sul singolo che sulla coralità, dobbiamo lavorare anche su questo aspetto".

Borja?

"È un professore di calcio, può giocare in tutte le posizioni. Ma dal punto di vista delle trame di gioco abbiamo fatto abbastanza bene, poi se prendi due gol a San Siro vai in difficoltà. Anche se siamo stati sempre in partita. Il cammino è ancora lungo ma il lavoro non mi spaventa. L'importante è che i ragazzi si rendano conto che questa è una squadra".

La pressione alta manca?

"Sono perfettamente d'accordo. Arriveremo anche a quello, indispensabile per un calcio propositivo. Manca un po' di pressione, questa squadra ha una grande base aerobica ma manchiamo di intensità, quello si".

Può migliorare la fase realizzativa?

"Callejon ha i tempi per andare in area di rigore, i centrocampisti hanno questa attitudine. Quindi dobbiamo solo lavorarci. Il coraggio vive in area: se non vai in area è difficile fare gol".

Maradona?

"Il ricordo è di un avversario correttissimo. Nessuno ha mai avuto problemi con Diego in campo. Ma più che altro è riuscito a far sognare generazioni: è stato l'unico in questo. È una cosa magica, straordinaria".