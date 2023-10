PRADÈ, La vera vittoria sono i 5 del vivaio in campo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Dopo la partita di Conference tra Fiorentina e Cucaricki, dove i Viola hanno strapazzato i serbi per 6-0, ha parlato in zona mista il direttore sportivo dei gigliati Daniele Pradè. Queste le sue dichiarazioni: “La nostra vera vittoria di oggi è aver messo in campo cinque prodotti del nostro vivaio. A livello sportivo ci serviva questa vittoria, soprattutto psicologicamente. L’abbiamo approcciata bene, può sembrare di aver affrontato una squadra di livello inferiore ma non è così. In campo internazionale nessuna partita è semplice”.

Un risultato così ampio si era ottenuto solo nel 2008, con un 6-1 contro l’Elfsborg, ma il 6-0 è load vittoria più ampia in Europa:

“E’ un risultato importante come importante è il fatto che oggi si siano raggiunti quindici marcatori diversi dopo 14 partite. Andiamo avanti per questa storia e prepariamo al meglio la partita di lunedì che è importantissima. Spero che Kayode non abbia nulla di grave perché sarebbe veramente una sfortuna dopo l’infortunio di Dodo”.