PRADÈ-BIS, Llorente spendibile, De Paul no

Daniele Pradè, ds della Fiorentina, ha così parlato a Sportitalia dopo il calendario: "Una buona tournee, bella esperienza, grazie a Commisso stiamo diventando una società simpatica. Sono arrivate molte indicazioni positive. Adesso siamo tanti, dobbiamo iniziare a sfoltire, poi penseremo alle operazioni da fare. Data del 10 agosto? Al tifoso abbiamo chiesto pazienza. Dobbiamo fare liste, con numeri ben precisi, e in questo momento ci è difficile. Telenovela Chiesa? Sì, si può mettere la parola fine perché Commisso è stato chiaro: ripartiamo da Chiesa che per noi è importantissimo. Non è una dimostrazione di forza, ma solo mostrare al tifoso che facciamo le cose per bene. Il ragazzo si vuole divertire e fare bene il suo lavoro, sono convinto che si divertirà con noi. Noi vogliamo far bene già da quest'anno e parlare del futuro è sbagliato. Obiettivi? No, porseli è sbagliato. Dobbiamo pensare alla crescita che nel tempo sarà anche obiettivo sportivo. Lirola e Boateng? Ci piacciono, come tanti altri. Ma abbiamo molte alternative perché ce ne piacciono tanti. Llorente? Sì, spendibile. De Paul? Situazione che in questo momento non va neanche presa in considerazione. Pezzella? Mi viene chiesto spesso ma dico che prima di tutto non abbiamo avuto richieste, e poi che non c'è mai stato alcun dubbio. Montella so che darà il massimo, il 300%. Calendario? Eh, non è male".