Postecoglu dura solo 39 giorni: il Nottingham di Milenkovic cambia ancora

di Redazione FV

E' durata appena 39 giorni l'avventura di Ange Postecoglou sulla panchina del Nottingham Forest, subentrato il 9 settembre a Nuno Espirito Santo. Dopo l'ennesima sconfitta (stavolta 3-0 subito dal Chelsea) 3-0) è arrivata la comunicazione via social del suo esonero. Con lui in panchina la squadra dove gioca l'ex viola Milenkovic è passata dal decimo al 17/o posto in campionato con quattro sconfitte e un pareggio, dieci gol subiti e uno solo segnato e nelle otto gare complessive della sua gestione, tra tutte le competizioni, non ha mai vinto.