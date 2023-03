PORTO-INTER, Un migliaio di tifosi rischiano di restare fuori

A poche ore da Porto-Inter, match valido per il ritorno di Champions League, circa un migliaio di tifosi nerazzurri rischiano di restare fuori dall'Estàdio Do Dragao. Infatti, come comunicato dalla società portoghese, coloro che hanno acquistato il biglietto in un settore diverso da quello ospite, non potranno accedere allo stadio per motivi di sicurezza. Continuano così gli intoppi per gli italiani in Portogallo, che dopo gli scontri con la polizia locale che hanno visto coinvolti i tifosi viola poche settimane fa a Braga, rischiano di giocare brutti scherzi anche ai tifosi interisti.