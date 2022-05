PONTELLO, Sentii via radio il furto minuto per minuto

L'ex dirigente viola Niccolò Pontello ha lasciato un suo ricordo dello scudetto mancato nell'82': "Noi unici Pontello a tifare Fiorentina e mentre gli altri andavano a vedere le finali di Champions perché tifavano Inter, noi soffrivamo per non retrocedere ma le mie soddisfazioni di tifoso le ho comunque avute, come nel '69 quando ero allo stadio. A Cagliari nell'82 non andai perché ero in Australia per l'azienda di famiglia e lasciai il posto a Ranieri che era dirigente. Quella partita la vissi attraverso la radiolina intercontinentale di un amico ed ascoltai tutto il "furto" minuto per minuto. Non siamo provinciali ma questo ricordo che ne facciamo a distanza di 40 anni che ci fa anche un po' intristire perché significa che 40 anni non abbiamo ancora vinto nulla".