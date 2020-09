POLVEROSI, La Fiorentina vuole l'Europa o no?

Alberto Polverosi, firma del Corriere dello Sport, è intervenuto in diretta nel corso della trasmissione Stadio Aperto, in onda su TMW Radio e condotta da Niccolò Ceccarini e Francesco Benvenuti, parlando così della Fiorentina: "La Fiorentina ha come obiettivo l'Europa League o no? Perché se l'obiettivo è quello serve un centravanti da 18-20 gol, altrimenti, e si tornerebbe un passo indietro rispetto rispetto agli annunci passati, se deve stare solo a sinistra va bene così. C'è un centrocampista fortissimo come Amrabat, hanno preso uno come Bonaventura che è intelligente, e sono così migliorati, ma non rispetto alle altre. Davanti, a parte il Verona, le sono arrivati Milan, Napoli e Roma: i rossoneri li ho già messi tra le concorrenti alla Champions, il Napoli ha preso Osimhen e abbiamo visto che giocatore sia, facendo un salto avanti clamoroso. L'unica che non ha fatto salti avanti è la Roma, anzi, ne ha fatto uno indietro: ok che è rimasto Dzeko, ma le assenze di Zaniolo e Smalling sono state pesanti. Eppure hanno 21 punti più della Fiorentina anno scorso, sono sette partite di differenza e mi sembra tanto... Deve essere fissato un obiettivo: per la sinistra della classifica ci arriva senza nessun problema, per l'Europa League no. Non so se sono stato io ad aver interpretato male le parole di Commisso".