POL-SAU 2-0, Decisivo Lewa, 0 minuti per Zurko

La Polonia conquista la sua prima vittoria in Qatar 2022 battendo per 2-0 l'Arabia Saudita. Partita divertente e piena di occasioni con la squadra di Renard che fa la partita nei primi 45', dopo la grande prova con l'Argentina, ma va sotto a causa della rete di Zielinski e sbagliando un calcio di rigore nei minuti di recupero della prima frazione. Nel secondo tempo la Polonia crea una grande mole di occasioni gol colpendo la traversa con Milik e il palo con Lewandoski, ma su errore di Malki l'attaccante del Barcellona chiude la partita. Anche oggi il centrocampista della Fiorentina Zurkowski non è sceso in campo.