PJANIC, Porte chiuse alla Juve: resta al Barça

Miralem Pjanic, accostato anche alla Fiorentina che poi ha preso Torreira, non tornerà alla Juve come aveva sperato. La Juventus ha comunicato a lui e al suo entourage che il mercato in entrata è chiuso, soprese a parte. I due club non hanno trovato l'accordo (né con l'agente del calciatore) per la suddivisione dell'ingaggio da 8,5 milioni di euro. Così il centrocampista bosniaco è destinato a rimanere al Barcellona.