PISTOCCHI, Vlahovic? Una squadra top per tenerlo

Il noto giornalista Maurizio Pistocchi, a lungo volto anche di Mediaset, ha fatto un bilancio sui principali temi di attualità in casa Fiorentina. Ecco le sue parole: “Vlahovic? Tutte le volte che un giocatore diventa importante e disputa un buon campionato, succede quello che sta accadendo. Il procuratore dice che è importante, che le squadre lo cercano e sui giornali scrivono che tutti sono interessati a lui. Bisogna che Commisso e dirigenti siano molto bravi in tal senso a costruirci attorno una buona squadra per trattenerlo. Il servizio di ieri di Report sui procuratori? Non è una novità. Succede dai tempi della GEA. E succede in quasi tutti i campionati. E soprattutto lo fanno in tanti, non solo i nomi che sono stati citati nell’inchiesta. Fa specie che in un paese come l’Italia l’evasione fiscale la si combatte contro i “piccoli” e si lasciano stare quelli che fatturano decine, centinaia di milioni di euro. Calcio spezzatino? Io penso che questo sia uno dei modi migliori per fare disamorare la gente del calcio. Stanno facendo di tutto e ci stanno riuscendo”