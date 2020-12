PISTOCCHI, Reazione nervosa e poco altro. Sul Var...

All'indomani del pari interno della Fiorentina contro il Genoa, Maurizio Pistocchi ha analizzato la prestazione dei viola:"Il primo tempo è stato tutt'altro che piacevole; nei primi 45 minuti la Fiorentina ha fatto poco. Sono rimasto deluso dalla prestazione, soprattutto per il fatto che questa squadra non abbia ancora un’identità di gioco. Il secondo tempo è stato diverso: c’è stata una reazione nervosa e le occasioni sono arrivate. Anche però dall’occasione di Vlahovic vanificata dal tocco involontario di Bonaventura si è capito che l'azione era abbastanza estemporanea. La miglior Fiorentina si è vista comunque nella seconda parte di gara, questo mi ha meravigliato e mi ha fatto capire che la rosa non è stata creata perfettamente. Commisso forse dovrebbe rivalutare anche le scelte fatte in dirigenza".

Sulle scelte di Prandelli: "Le alternativa la Fiorentina le ha: Bonaventura ha dato la scossa e può giocare in molti ruoli; Amrabat non può giocare insieme a Pulgar a mio modesto parere, o almeno non possono essere due dei tre centrocampisti in un 4-3-3. Castrovilli è un giocatore che può fare la differenza da mezzapunta-mezz’ala: la prima volta che lo vidi giocava nel Bari e mi innamorai di lui. È un giocatore con grande visione, dribbling e inserimento, non è di facile collocazione ma sicuramente non può fare l’esterno, lui è incisivo dentro al campo".

Infine, un'opinione sul gol annullato a Bonaventura: "Sull' episodio del gol di Bonaventura l’applicazione del regolamento mi sembra sia stata corretta: l’intervento su Lerager è decisivo ai fini dell’azione, il dubbio viene dal tempo che passa dal contatto ed il gol, ma è una giocata comunque importante per lo smarcamento di Bonaventura. C’è comunque poca chiarezza da parte del Var, su quando sia lecito che intervenga e quando no. In questo modo si alimentano polemiche, credo che le decisioni prese da arbitro e Var dovrebbero essere spiegate a fine gara".