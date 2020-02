PISTOCCHI, Il VAR è una farsa: 2° rigore non c'era

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha parlato degli episodi avvenuti ieri durante Juventus-Fiorentina. Questo ciò che ha detto: "Ci sono stati molti errori da parte dell'arbitro anche a favore dei viola come il placcaggio di Igor su Ronaldo che per me è rigore. Il primo rigore è un caso limite, ma il secondo non c'è. Il VAR ha la sensazione che il fallo sia fuori area, ma non c'è proprio. Il VAR non è preso in considerazione più da nessuno, questi arbitri mettono in condizione gli sconfitti di lamentarsi: il VAR, strumento che doveva aiutarli, è una farsa. Sfondamento Ronaldo? Neanche a basket. La Juventus ha comunque giocato meglio, 75% di possesso palla, 15 tiri in porta contro 7...".