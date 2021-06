PISTOCCHI, Il problema dei viola è la classe dirigente

Intervenuto sui temi più caldi riguardanti la Fiorentina, il noto giornalista Maurizio Pistocchi, a suo tempo volto di Mediaset, ha parlato così: “Penso che in un momento come questo ci siano tante complessità da affrontare. Il primo problema che ha la Fiorentina è la classe dirigente. Credo che Commisso non abbia delle eccessive responsabilità se non quella di aver sbagliato la scelta dei propri collaboratori. La Fiorentina ha cambiato in pochi anni diversi allenatori, con campagne acquisti a parametro zero e tanti doppioni, si pensi a Pulgar e Amrabat. Dal punto di vista dirigenziale, la Fiorentina deve mettere in campo una classe dirigente più preparata. Il progetto non c’è, non si è capito. Penso che i dirigenti della Fiorentina, Joe Barone e Pradè, siano dei dilettanti. Antognoni? Mi dispiace che se ne vada. So che ragazzo è e che affetto prova Firenze per lui. Una persona come lui deve rimanere alla Fiorentina con un ruolo di maggiore responsabilità. Mi piacerebbe, invece, che pagasse chi ha sbagliato tutto… Vicenda Gattuso? Penso che se ci sono state delle richieste eccessive, la Fiorentina abbia fatto bene a dire di no, ma doveva saperlo prima, quando si è messa d’accordo con Mendes. È giusto ribellarsi a queste cose, ma il club doveva essere più accorto”