PISTOCCHI, Duncan-Meité rinforzi validi. Cutrone...

Maurizio Pistocchi è intervenuto così per parlare di mercato viola e non solo: “Si parla molto di Duncan e Meité per la Fiorentina. Sono due buoni giocatori che potrebbero essere due validi rinforzi. Nel complesso quella viola è una buona squadra, che ha una buona qualità media complessiva. Ora si è liberata anche di qualche giocatore. Pedro aveva fatto bene nel Fluminense, ma evidentemente ha avuto problemi di adattamento al nostro campionato. Non è la prima volta che succede, vedi Gabigol, considerato un pacco in Italia e che sta facendo grandi cose in Brasile. Cutrone? E’ un giocatore interessante. Credo che Iachini sia interessato a giocare col 3-5-2, con Cutrone che può affiancarsi a Vlahovic. Mi sembra una buona coppia, uno più fisico, Vlahovic l’altro più rapido, Cutrone. Il ruolo di Cutrone? E’ una prima punta che attacca la profondità, anche se le cose migliori con il Milan le ha fatte con a fianco Higuain, dunque può giocare con Vlahovic. I due insieme ci possono stare. Certo che questo assetto comporterebbe poi delle variazioni in mezzo al campo. Se ci fosse la disponibilità la Fiorentina potrebbe schierarsi con un 4-4-2. Se giochi con il 4-3-3 rinunceresti ad uno dei due attaccanti e valorizzeresti Chiesa, altrimenti con il 4-4-2 Chiesa potrebbe fare l’esterno. Vediamo che idee ha Iachini. Cutrone è un giocatore duttile e non ha forti condizionamenti. Può giocare sia da solo in attacco che con Vlahovic, soluzione che a me piace di più”.