PISA-MONZA, Delusione nerazzurra: Berlusconi in A

È il Monza la terza formazione promossa in Serie A dopo Lecce e Cremonese. I brianzoli battono il Pisa in una finale di ritorno al cardiopalma, rischiando anche la clamorosa eliminazione dopo la vittoria per 2-1 dell’andata. Il Pisa parte forte, portandosi sul 2-0 dopo pochi minuti grazie alle reti di Torregrossa e Hermannsson. Al 20’ Machin accorcia le distanze per il Monza, con Gytkjær che nel finale segna il 2-2. Sembra finita, ma in pieno recupero Mastinu timbra il 3-2 che spedisce il match ai tempi supplementari.

Al primo tempo supplementare, il Monza chiude subito i giochi trovando prima il 3-3 con Marrone e poi la definitiva vittoria per 4-3 con il gol firmato ancora da Gytkjær. Finisce così: il Monza vola in Serie A per la prima volta nella sua ultracentenaria storia, riportando nella massima serie due eccellenze del calcio italiano come Silvio Berlusconi e Adriano Galliani.