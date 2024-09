PISA, I toscani di Inzaghi sempre più primi in Serie B

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

In attesa che si concluda la sesta giornata della Serie B 2024/2025, nel pomeriggio di sabato sono arrivati i primi risultati. Importante vittoria per il Pisa che si impone sul Brescia per 2-1 e si porta in solitaria in testa alla classifica allungando sulle inseguitrici e iniziando a scavare un primo solco. Primo successo per la Sampdoria che batte il Sudtirol di misura. Al Sassuolobasta il gol di Laurienté, a Cosenzafinisce 1-0 per i neroverdi. Finiscono entrambi a reti bianche le sfide tra Reggiana-Salernitana e Palermo-Cesena.