PIRATERIA, Dati relativi allo sport gli unici in crescita

Secondo una nuova indagine condotta da Ipsos per FAPAV e riportata da Calcio e Finanza, i ricavi persi a causa della pirateria ammontano a 2 miliardi di euro nel 2023, con un impatto sul PIL di circa 821 milioni e una perdita di 11.200 posti di lavoro. Sebbene gli illeciti siano calati del 7,5% rispetto al 2022, i danni economici restano significativi, soprattutto per lo sport, l'unico settore in crescita. Il fenomeno riguarda il 39% degli italiani, di cui il 79% è consapevole dell’illegalità della pratica, mentre il 47% non ne comprende appieno la gravità.