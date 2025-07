Pioli, l'insediamento domenica e al lavoro in campo da lunedì per l'inizio del ritiro

vedi letture

Il giorno x dell'insediamento di Stefano Pioli dovrebbe essere domenica, si legge sul Corriere dello Sport, alla vigilia del ritiro. Il centro sportivo di Bagno a Ripoli sarà la base per i primi giorni di pernottamento di Pioli a Firenze: arrivo nel prossimo fine settimana come dicevamo, contestualmente a questo firma e ufficializzazione di un contratto da tre anni a tre milioni a stagione per l'ex allenatore dell'Al-Nassr. Poi ci sarà subito da lavorare sul campo, con ritmi serrati già da lunedì: doppia seduta, mattina e pomeriggio, per due settimane, prima della partenza per la tournée in Inghilterra.

Il primo esame per la nuova Fiorentina di Pioli arriverà fra meno di dieci giorni, esattamente il prossimo 20 luglio, nell'amichevole tutta in casa con la Primavera di Daniele Galloppa in cui si vedranno le prime indicazioni e, quantomeno, scopriremo il sistema di gioco su cui vorrà puntare (l'idea è di ripartire dal 3-5-2)