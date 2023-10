PIOLI, Io presuntuoso? No, convinto di ciò che faccio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Un allenatore troppo sicuro delle sue idee o principi di gioco passa spesso per presuntuoso. Nel mirino è finito anche Pioli che in conferenza stampa ha così risposto a chi gli ha ricordato che per qualcuno è appunto un presuntuoso:

"Io sono convinto di quello che faccio, mi preparo, studio, vedo, mi aggiorno, conosco bene i miei giocatori e cerco di convincerli delle mie convinzioni. Se passo per presuntuoso... Non credo di esserlo, ma non posso convincere tutti. Io devo pensare ai miei giocatori".