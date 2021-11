PIOLI, Con ACF mai una partita normale per me

L'ex viola ed attuale tecnico del Milan Stefano Pioli ha ricevuto il premio Liedholm e dal palco ha parlato del suo rinnovo e della prossima sfida alla sua ex Fiorentina, nel ricordo di Davide Astori: "Davide aveva gli stessi valori di un uomo di sport corretto, saggio e generoso. Giocare contro la Fiorentina per me non sarà una partita normale, rimarrà un match difficile contro una squadra che gioca bene. Proveremo a prepararla bene" sono le parole riportate da Tuttomercatoweb.

Si aspetta qualche rinforzo da gennaio o conterà più sui recuperi dagli infortuni?

"Credo che dovremo essere bravi a recuperare i giocatori come stiamo facendo. Spero dopo la sosta di avere la maggior parte del gruppo a disposizione. L'organico è di alto livello, abbiamo cominciato bene la stagione ma dovremo essere bravi a continuare su questo livello"

Sul possibile rinnovo con il Milan?

"Con il club sono in piena sintonia, abbiamo trovato una grande sinergia nel lavorare insieme. C'è la volontà da entrambe le parti di continuare a lavorare insieme"