PINAMONTI, Pedina di scambio Inter per Scamacca

L'attaccante Andrea Pinamonti, accostato in passato anche alla Fiorentina, all'Empoli sta dimostrando di avere qualità importanti per sostenere il peso di una maglia da titolare in Serie A. L'Inter monitora il giocatore classe 1999, che a giugno rientrerà alla casa madre. Difficile che la Beneamata punti su di lui per il futuro, ma il centravanti potrebbe essere utilizzato come contropartita tecnica. In particolare, scrive Tuttosport, il Sassuolo sarebbe una meta gradita con conseguente abbassamento della cifra richiesta dai neroverdi per Gianluca Scamacca, grande obiettivo nerazzurro per la prossima estate.