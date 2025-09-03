Pierpaolo Marino: "Piccoli sarà la sorpresa. Mi ricorda l'affare fatto con Kean"

vedi letture

Il dirigente sportivo, Pierpaolo Marino, ha parlato della Fiorentina dopo la campagna acquisti estiva: “Per me la sorpresa di questa stagione sarà Roberto Piccoli. Credo che i viola abbiano fatto un’operazione simile a quella compiuta per Kean un anno fa”.

Come commenta il mercato dei viola?

“Mi è piaciuto. Kean è stato la conferma più importante dell’intera sessione, e finalmente si è assistito a una storia di gratitudine. Credo che l’accoppiata tra l’ex Juve e Piccoli possa diventare una macchina da gol grazie a Pioli”.

Cosa pensa della situazione di un ex viola come Vlahovic?

“Mi ricorda il classico masochista, che si fa male da solo e poi, quando è ferito e ha tutti contro, pubblico, società, stampa, reagisce quasi come se nelle sofferenze godesse”.