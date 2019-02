PIERINI, Difesa da rivedere: troppi gol da cross laterali

Alessandro Pierini, ex difensore viola, parla del momento della Fiorentina e individua il punto debole: "La Fiorentina ad Udine non è stata brillantissima ma forse pagava le fatiche della Coppa Italia. L’arrivo di Muriel ha cambiato l’attacco e anche Simeone ne sta beneficiando perché avere più concorrenza alza il livello dei giocatori, sia quelli in campo, che gli esclusi che vogliono così ritagliarsi uno spazio importante. Stanno però arrivando parecchi gol dai cross laterali, qualcosa va registrato in difesa: non è un problema di modulo ma di errori dei singoli o corali però la squadra non ha perso equilibrio".