Piccoli: "Devo ancora trovare il 100% della condizione. Con la squadra mi trovo sempre meglio"

Il centravanti della Fiorentina Roberto Piccoli ha parlato ai microfoni ufficiali del club viola al termine della sfida europea tra i gigliati e il Sigma Olomouc. Queste le sue parole: "Sono contento soprattutto per la vittoria, ce la meritavamo. Adesso dobbiamo lavorare senza sosta per preparare la partita di domenica".

A chi dedica il gol?

"Io dedico sempre i gol alla famiglia che mi sta vicino. Poi anche a compagni e società per questa opportunità e ai tifosi che ci stanno sempre vicini".

Ha avuto anche l'occasione per segnare una doppietta

"Devo ancora trovare il 100% della condizione. Mi piace tantissimo attaccare la profondità e attaccare la porta, è la mia caratteristica forse migliore. Sto migliorando sia individualmente che con la squadra, mi sto trovando sempre meglio".

Una vittoria che fa bene a tutta la Fiorentina

"Fa bene a tuto il mondo Fiorentina. A partire da noi ma poi a tutto lo staff, i tifosi la società. Tutto l'ambiente deve stare unito e lavore un passo alla volta".