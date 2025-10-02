Piccoli: "Devo ancora trovare il 100% della condizione. Con la squadra mi trovo sempre meglio"

Piccoli: "Devo ancora trovare il 100% della condizione. Con la squadra mi trovo sempre meglio"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Ieri alle 23:59News
di Redazione FV

Il centravanti della Fiorentina Roberto Piccoli ha parlato ai microfoni ufficiali del club viola al termine della sfida europea tra i gigliati e il Sigma Olomouc. Queste le sue parole: "Sono contento soprattutto per la vittoria, ce la meritavamo. Adesso dobbiamo lavorare senza sosta per preparare la partita di domenica".

A chi dedica il gol?
"Io dedico sempre i gol alla famiglia che mi sta vicino. Poi anche a compagni e società per questa opportunità e ai tifosi che ci stanno sempre vicini".

Ha avuto anche l'occasione per segnare una doppietta
"Devo ancora trovare il 100% della condizione. Mi piace tantissimo attaccare la profondità e attaccare la porta, è la mia caratteristica forse migliore. Sto  migliorando sia individualmente che con la squadra, mi sto trovando sempre meglio".

Una vittoria che fa bene a tutta la Fiorentina
"Fa bene a tuto il mondo Fiorentina. A partire da noi ma poi a tutto lo staff, i tifosi la società. Tutto l'ambiente deve stare unito e lavore un passo alla volta".