Europa League, la Roma perde in casa col Lille: 1-1 Bologna Friburgo

Alle 18:45 sono scese in campo le due formazioni italiane impegnate in Europa League, il Bologna e la Roma. I rossoblu di Italiano, dopo aver perso alla prima giornata contro l'Aston Villa, hanno pareggiato 1-1 in casa contro il Friburgo. In rete Orsolini per la formazione di Italiano e Adamu su rigore per i tedeschi. È uscita sconfitta invece la Roma dall'Olimpico. Gli uomini di Gasperini hanno perso 1-0 contro il Lille dopo aver sbagliato per tre volte di fila lo stesso rigore, due volte con Dovbyk e una con Soulé. Per i francesi a segno Haraldsson. I giallorossi in classifica restano così fermi a quota 3 punti.