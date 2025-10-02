Conference League, i risultati del pomeriggio: 3 punti per Rayo e Crystal Palace
Questo pomeriggio alle 18:45 è iniziata la prima fase a girone unico di Conference League. La Fiorentina scenderà in campo alle 21:00 contro il Sigma Olomouc mentre nel pomeriggio ci sono state 9 sfide. Inizia subito con una vittoria la principale avversaria, quanto meno sulla carta, dei viola per la vittoria finale, ovvero il Crystal Palace. La formazione londinese ha battuto 2-0 in trasferta la Dynamo Kiev. Buona la prima anche per il Rayo Vallecano che ha vinto in casa contro i macedoni del Shkendija e per il Mainz (1-0 in trasferta contro l'Omonia Nicosia). Di seguito tutti i risultati:
CONFERENCE LEAGUE, I RISULTATI DELLA SERATA
Dinamo Kiev-Crystal Palace 0-2 - 31' Munoz (C); 58' Nketiah (C)
Jagiellonia-Hamrun 1-0 - 57' Imaz (J)
KuPS-Drita 1-1 - 74' Parzyszek (K); 80' Dabiqaj (D)
Lausanne-Breidablik 3-0 - 7' Lekoueiry (L); Bair (L), 33' Diakité (L)
Lech-SK Rapid 4-1 - 13' Palma (L); 21' Ishak (L); 45'+2' Ismaheel (L); 64' Radulovic (R); 77' Benftsson (L)
Noah-Rijeka 1-0 - 6' Mulahusejnovic (N)
Omonia-Mainz 0-1 - 75' Amiri (M)
Rayo Vallecano-Shkendija 2-0 - 28' Lopez (R); 32' Perez (R)
Zrinjski-Lincolm 5-0 - 12' Bilbija (Z); 22' Dujmovic (Z); 40' Jakovlijevic (Z); 69' Damascan (Z); 85' Mikic (Z)
